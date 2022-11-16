الرئيس البولندي: الصاروخ الذي أصاب قرية من طراز إس-300

أعلن الرئيس البولندي أن الصاروخ الذي تسبب في انفجار في قرية بولندية بالقرب من الحدود الأوكرانية من المحتمل أن يكون من طراز إس-300.

وقال أندريه دودا “من المعلومات التي لدينا نحن وحلفاؤنا، كان صاروخ من طراز إس-300 السوفيتي الصنع، وهو صاروخ قديم ولا يوجد دليل على إطلاقه من الجانب الروسي”.

وأضاف: “من المحتمل جدا أن تكون منظومة دفاعية أوكرانية مضادة للطائرات أطلقته”.

كما قال إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الضربة الصاروخية التي وقعت في جنوب شرق بولندا كانت تستهدف البلاد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء “لا يوجد ما يشير إلى أنه كان هجوما متعمدا على بولندا. (…) لم يكن صاروخا يستهدف بولندا”.

وقال: “ليس لدينا دليل على أن الصاروخ أطلق من الجانب الروسي، وهناك احتمال كبير أن يكون الصاروخ قد استخدم من جانب قوات الدفاع الأوكرانية”.

وقال رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي إن بولندا لا تزال تنظر إمكانية تفعيل المادة الرابعة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، لكن يبدو أنه قد لا يكون من الضروري استخدام هذا الإجراء.

ويعقد سفراء الحلف اجتماعا طارئا اليوم الأربعاء لمناقشة الانفجار الذي وقع أمس الثلاثاء في منشأة للحبوب في شرق بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية، في أثناء إطلاق روسيا عشرات الصواريخ على مدن في أنحاء أوكرانيا.

وقال مورافيتسكي إن معظم الأدلة التي تم جمعها حتى اليوم تشير إلى أنه “في هذا المسار لن يكون تفعيل المادة الرابعة ضروريا، لكن هذه الأداة في أيدينا”.