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الرئيس البيلاروسي يعلن تفعيل نظام التهديد الإرهابي المتزايد

منذ 35 دقيقة
ألكسندر لوكاشينكو

ألكسندر لوكاشينكو

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أعلن الرئيس البيلاروسي “ألكسندر لوكاشينكو”، أنه تم في الأراضي البيلاروسية تفعيل نظام التهديد الإرهابي المتزايد.

وعلى هامش قمة رابطة الدول المستقلة في أستانا، قال “لوكاشينكو”: “بسبب التصعيد، أُدخل نظام التهديد الإرهابي المتزايد”.

وأضاف: “لذلك بدأنا الإجراءات المتعلقة بنشر مجموعة القوات المتحالفة وأساسها هو الجيش البيلاروسي الذي تعزّزه بالفعل الوحدات العسكرية الروسية”.

في سياق متصل، اعتبر أنّ الغرب يسعى إلى تقسيم منطقة أوراسيا إلى أماكن نفوذ، داعيًا الى الاستعداد لجميع أشكال الاستفزاز.

كما أشار إلى أنّ هناك “حربًا هجينة حقيقية تُشن ضد دولنا، وأوكرانيا مجرد ذريعة”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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