الرئيس التركي: لقد حان الوقت لحماية صناديق الاقتراع والأصوات

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء اليوم الأحد 31 مارس/آذار 2024،، عبر حسابه على منصة “إكس” الشعب التركي بحماية صناديق الاقتراع والأصوات في الانتخابات المحلية التركية التي انتهت في عموم البلاد اليوم.

وكتب أردوغان في منشوره: “أصدقائي ورفاق الدرب الأعزاء.. عند الساعة 17:00، انتهى التصويت في جميع أنحاء البلاد. لقد حان الوقت لحماية صناديق الاقتراع والأصوات”.

وأضاف: “إلى أن يتم فرز الصوت الأخير، والإعلان عن النتائج، أرجو من جميع الإخوة والأخوات، عدم مغادرة صناديق الاقتراع المخصصة لهم، ودعم إرادة الوطن حتى النهاية”.

وتوجه الأتراك إلى صناديق الاقتراع صباح اليوم لانتخاب رؤساء بلدياتهم في استحقاق يشكل اختبارا لإدارة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفتحت مراكز التصويت أبوابها الساعة السابعة صباحا (04:00 بتوقيت غرينتش) في شرق تركيا، بينما بدأ التصويت في أماكن أخرى الساعة الثامنة صباحا وينتهي الساعة الخامسة مساء. ومن المتوقع صدور النتائج الأولية بحلول الساعة العاشرة مساء (19:00 بتوقيت غرينتش).

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية (61 مليونا و441 ألفا و882 ناخبا).

ويدلي الناخبون بأصواتهم في (206 آلاف و845 صندوقا انتخابيا)، إضافة إلى (ألف صندوق متنقل)، موزعين على جميع أنحاء الولايات التركية الـ 81.