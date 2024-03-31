الأحد 21 رمضان 1445 ﻫ - 31 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس التركي: لقد حان الوقت لحماية صناديق الاقتراع والأصوات

منذ 32 دقيقة
رجب طيب أردوغان

رجب طيب أردوغان

A A A
طباعة المقال

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء اليوم الأحد 31 مارس/آذار 2024،، عبر حسابه على منصة “إكس” الشعب التركي بحماية صناديق الاقتراع والأصوات في الانتخابات المحلية التركية التي انتهت في عموم البلاد اليوم.

وكتب أردوغان في منشوره: “أصدقائي ورفاق الدرب الأعزاء.. عند الساعة 17:00، انتهى التصويت في جميع أنحاء البلاد. لقد حان الوقت لحماية صناديق الاقتراع والأصوات”.

وأضاف: “إلى أن يتم فرز الصوت الأخير، والإعلان عن النتائج، أرجو من جميع الإخوة والأخوات، عدم مغادرة صناديق الاقتراع المخصصة لهم، ودعم إرادة الوطن حتى النهاية”.

وتوجه الأتراك إلى صناديق الاقتراع صباح اليوم لانتخاب رؤساء بلدياتهم في استحقاق يشكل اختبارا لإدارة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفتحت مراكز التصويت أبوابها الساعة السابعة صباحا (04:00 بتوقيت غرينتش) في شرق تركيا، بينما بدأ التصويت في أماكن أخرى الساعة الثامنة صباحا وينتهي الساعة الخامسة مساء. ومن المتوقع صدور النتائج الأولية بحلول الساعة العاشرة مساء (19:00 بتوقيت غرينتش).

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية (61 مليونا و441 ألفا و882 ناخبا).

ويدلي الناخبون بأصواتهم في (206 آلاف و845 صندوقا انتخابيا)، إضافة إلى (ألف صندوق متنقل)، موزعين على جميع أنحاء الولايات التركية الـ 81.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

بونتلاند
بونتلاند ترفض الاعتراف بسلطة حكومة الصومال المركزية بعد خلاف على تعديلات دستورية
مشاهد عن الدمار في غزة
غزة تحت النار
تصريحات صادمة لعضو بالنواب الأمريكي.. يجب أن يكون مصير غزة مثل "هيروشيما وناغازاكي"!
الطيران الإسرائيلي يمسح حيا كاملا بسكانه في جباليا
صحة غزة توثّق 8 مجازر للاحتلال خلال الـ 24 ساعة

الأكثر قراءة

مراقبة الهلال - تعبيرية
بالحسابات.. مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر
جنود إسرائيليون
غزة تحت النار
ضابط إسرائيلي يعترف: أطلقت النار على زملائي وهذا هو السبب!
آلية لليونيفيل بجنوب لبنان
السيارة طارت في الهواء.. تفاصيل جديدة عن استهداف آلية اليونيفيل بجنوب لبنان