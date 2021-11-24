الرئيس التركي يستقبل محمد بن زايد في أنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، في قصر الرئاسة بأنقرة.

وقد جرت للشيخ محمد بن زايد مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه إلى مجمع القصر الرئاسي ترافقه مجموعة من الخيالة ترفع أعلام البلدين.

ثم توجه الشيخ محمد بن زايد والرئيس التركي إلى منصة الشرف حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وتركيا، وأطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية وترحيبا بزيارة ولي عهد أبوظبي.

ثم تبادل محمد بن زايد التحية والترحيب مع مستقبليه من الوزراء وكبار المسؤولين في تركيا، فيما رحب الرئيس التركي بالوفد المرافق لولي عهد أبوظبي.

وسيبحث الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة مع أردوغان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الشيخ محمد بن زايد سيبحث أيضا مع أردوغان مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.