الرئيس التشيكي يغادر المستشفى العسكري

أفادت وكالة الأنباء التشيكية بأن الرئيس ميلوش زيمان‭‭ ‬‬غادر المستشفى المركزي العسكري في براج الجمعة بعد إقامة لمدة يوم واحد.

هذا وقد قال قال متحدث باسم المستشفى العسكري المركزي في براج إن الرئيس ميلوش زيمان نُقل إليه، الخميس، لقضاء فترة قصيرة مقررة سلفا.

ويستخدم زيمان (77 عاما) كرسيا متحركا وأمضى العام الماضي أكثر من ستة أسابيع في المستشفى للعلاج من حالة خطيرة لم يُكشف عنها أثارت قلقا مؤقتا بشأن قدرته على أداء واجباته.

ويتمتع زيمان بصلاحيات تشمل تعيين رؤساء الوزراء ومحافظي البنك المركزي، لكن معظم السلطة التنفيذية في يد الحكومة، وتنتهي فترة ولاية زيمان الأخيرة، البالغة خمس سنوات، في مارس آذار من العام المقبل.