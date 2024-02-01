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الرئيس التنفيذي لأديداس: اضطرابات البحر الأحمر ترفع التكاليف

منذ 8 دقائق
أديداس

أديداس

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قال بيورن جولدن الرئيس التنفيذي لشركة أديداس الخميس في اتصال مع محللين إن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر لها تأثير سلبي على هامش الربح الإجمالي، مضيفا أن أسعار الشحن المرتفعة بشدة تؤدي لزيادة التكاليف ويسبب تأخير الشحن بعض المشكلات في التسليم.

وأضاف جولدن “في الوقت الحالي، ترتفع الأسعار الفورية بشدة مرة أخرى، لذا إذا لم يكن لديك عقد طويل الأجل أو شحنت أكثر من عقدك، فستكون هناك تكلفة زائدة بسبب ذلك”.

وتابع “هناك تأخير حاليا لثلاثة أسابيع تقريبا، مما يسبب بالطبع بعض المشكلات في التسليم خاصة للسوق الأوروبية”.

وتتجنب شركات الشحن المرور من قناة السويس بسبب الهجمات على السفن في منطقة البحر الأحمر، وتغير مسارها لتدور حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، مما يؤخر وصول الملابس والأحذية إلى أوروبا من المصانع في آسيا.

    المصدر :
  • رويترز

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