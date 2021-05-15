الأربعاء 9 ذو القعدة 1443 ﻫ - 8 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس التنفيذي لـ”أسوشيتد برس” مصدوم من هجوم إسرائيلي على مبنى في غزة

15 - مايو - 2021
الرئيس التنفيذي لوكالة أسوشيتد برس "غاري برويت"

الرئيس التنفيذي لوكالة أسوشيتد برس "غاري برويت"

A A A
طباعة المقال

وصف الرئيس التنفيذي لوكالة أسوشيتد برس “غاري برويت” الضربة بأنها “تطور مزعج بشكل لا يصدق” وقال إن 12 صحفيا ومتعاقدا من العاملين بالوكالة كانوا بالمبنى وتم إجلاؤهم في الوقت المناسب.

وأضاف في بيان “شعرنا بالصدمة والذعر عندما علمنا أن الجيش الإسرائيلي سيستهدف ويدمر المبنى الذي يضم مكتب أسوشيتد برس ومكاتب مؤسسات إعلامية أخرى في غزة… لن يعلم العالم الكثير عما يحدث في غزة بسبب ما حدث اليوم”.

وقالت الحكومة الأمريكية إنها طلبت من إسرائيل ضمان سلامة الصحفيين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي على تويتر “تواصلنا مباشرة مع الإسرائيليين لضمان أن سلامة وأمن الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة مسؤولية أساسية”.

ووصف الدكتور مصطفى سواق، المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية، الهجوم بأنه “وحشي” وطالب بتحرك دولي لمحاسبة إسرائيل وتحميلها المسؤولية.

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الصيدليات
    أحد الجناة في الجريمة التي أودت بحياة الصيدلانية ليلى رزق في قبضة الأمن
    ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
    ما حقيقة انفصال ياسمين عبد العزيز وزوجها ؟
    الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان
    تهديد جديد.. جنرال إسرائيلي يتحدث عن “مزبلة حزب الله – إيران الفاشلة”!!