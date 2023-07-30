الأحد 12 محرم 1445 ﻫ - 30 يوليو 2023 |
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الرئيس التنفيذي لـ البترول الوطنية الكويتية: مليار دينار كلفة مشاريع الشركة المستقبلية

منذ 23 دقيقة
البترول الوطنية الكويتية

البترول الوطنية الكويتية

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ذكرت صحيفة الراي الكويتية، اليوم الأحد، إن حجم المشاريع المستقبلية لشركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية يصل إلى مليار دينار (3.26 مليار دولار).

ونقلت الصحيفة عن وضحة الخطيب، الرئيس التنفيذي للشركة القول إن هذه المشاريع تشمل إنشاء مستودع للوقود للتسويق المحلي واستكمال إنشاء 100 محطة وقود جديدة وإنشاء رصيف للزيت في مصفاة الأحمدي ومرفق جديد لرصيف نفط الشعيبة.

كما تشمل هذه المشاريع تجديد مرافق مناولة فحم الكوك في مصفاة ميناء عبد الله، وإعادة تأهيل الوحدة الحالية لمعالجة الغازات الحمضية في مصفاة ميناء الأحمدي.

وأشارت إلى أن الشركة تعمل مع مؤسسة البترول الكويتية والشركات الزميلة على دراسة إنشاء خط سادس للغاز.

وأعلنت الشركة يوم الثلاثاء الماضي تحقيق أعلى أرباح في تاريخها بلغت 1.016 مليار دينار في السنة المالية 2022-2023، بزيادة 198 بالمئة عن السنة الماضية.

جاءت الطفرة في الأرباح بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات النفطية وتطور أداء الشركة التشغيلي، بعد تشغيل مشروع الوقود البيئي لتطوير مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبد الله بتكلفة إجمالية بلغت 4.680 مليار دينار.

 

    المصدر :
  • رويترز

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