الثلاثاء 18 محرم 1444 ﻫ - 16 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس التنفيذي لفايزر يعلن إصابته بكورونا

منذ 31 ثانية
A A A
طباعة المقال

أعلن ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة “فايزر” الأمريكية، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأصدر “بورلا” بيانًا نقلته وكالة “بلومبيرج”، قال خلاله: “بدأت دورة العلاج المضاد للفيروسات باستخدام عقار (باكسلوفيد).. أنا أخضع للحجر العام وأتبع جميع احتياطات الصحة العامة”.

لقاح “فايزر-بيونتيك” آمن للأطفال بين 6 أشهر و4 سنوات

ونوه الرئيس التنفيذي لشركة “فايزر”، المنتجة للقاحات فيروس كورونا، بأنه يثق في سرعة تعافيه من الفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التنفيذي أصيب بالفيروس رغم تلقيه لـ4 جرعات من اللقاح المضاد لكوفيد-19، الذي طورته “فايزر” بالتعاون مع شركة “بيوتيك” الألمانية.

    المزيد من أخبار العالم

    احتجاجات إيران- أرشيفية
    "الموت لرئيسي".. أزمة المياه تفجر احتجاجات جديدة في إيران
    القوات الكورية الجنوبية والأمريكية
    تدريبات مشتركة بين القوات الكورية الجنوبية والأمريكية
    علما اميركا والصين
    وساطة باكستانية "لتحسين العلاقة" بين أمريكا والصين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    علم ميليشيا حزب الله
    رأس الحزب في صالات بيع التسويات... هل تخلّى الأسد عن نصرالله؟
    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بالفيديو.. مقاتلات يونانية تعترض طائرة لـ "الميدل ايست"
    هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
    بعد تصريحات حزب الله.. والد هادي مطر يعتزل الناس والإعلام!