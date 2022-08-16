الرئيس التنفيذي لفايزر يعلن إصابته بكورونا

أعلن ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة “فايزر” الأمريكية، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأصدر “بورلا” بيانًا نقلته وكالة “بلومبيرج”، قال خلاله: “بدأت دورة العلاج المضاد للفيروسات باستخدام عقار (باكسلوفيد).. أنا أخضع للحجر العام وأتبع جميع احتياطات الصحة العامة”.

لقاح “فايزر-بيونتيك” آمن للأطفال بين 6 أشهر و4 سنوات

ونوه الرئيس التنفيذي لشركة “فايزر”، المنتجة للقاحات فيروس كورونا، بأنه يثق في سرعة تعافيه من الفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التنفيذي أصيب بالفيروس رغم تلقيه لـ4 جرعات من اللقاح المضاد لكوفيد-19، الذي طورته “فايزر” بالتعاون مع شركة “بيوتيك” الألمانية.