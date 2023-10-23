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الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية يتنحى عن منصبه

منذ 7 دقائق
أكبر الباكر

أكبر الباكر

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أفاد مصدر لرويترز اليوم الاثنين إلى أن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر سيتنحى عن منصبه بعد أكثر من عقدين على قمة الشركة المملوكة للدولة، وأضاف المصدر أن بدر المير سيتم تعيينه مكانه في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للخطوط الجوية القطرية.

ولم يتضح على الفور سبب تقاعد الباكر الذي تم تعيينه رئيسا تنفيذيا عام 1997، بعد ثلاث سنوات من تدشين الشركة.

ولم يتسن على الفور الاتصال بممثلي الخطوط الجوية القطرية للتعليق.

وجاء في تقارير أمس الأحد أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد حل محل الباكر كأعلى مسؤول سياحي في البلاد. ولم تذكر التقارير أسبابا لهذا القرار.

ولعب الباكر دورا حيويا في تحويل الخطوط الجوية القطرية إلى شركة طيران دولية كبرى لتنافس شركات مثل طيران الإمارات في دبي والخطوط الجوية التركية.

    المصدر :
  • رويترز

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