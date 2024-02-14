الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي.آند" الإماراتية ينضم إلى إدارة فودافون

أفادت شركة فودافون، اليوم الأربعاء 14 فبراير/شباط 2024، أن حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة إي.آند الإماراتية سينضم لمجلس إدارة الشركة البريطانية، بعد أن حصلت على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وإي.آند هي أكبر مساهم في فودافون بحصة تبلغ 14.6 بالمئة، وقد وقعت الشركتان اتفاقية تعاون استراتيجي في مايو أيار تضمنت حجز مقعد لدويدار في مجلس إدارة الشركة البريطانية.

وقالت بريطانيا الشهر الماضي إن حصة إي.آند في فودافون تنطوي على مخاطر للأمن القومي فيما يتعلق بالعقود الحكومية وأمن الإنترنت، لكنها راضية عن الخطوات المتخذة لتخفيف مخاوفها.

وقال دويدار اليوم الأربعاء إنه يتطلع للانضمام إلى مجلس إدارة فودافون “لدعم التحول السريع الذي تقوم به (الرئيسة التنفيذية) مارجريتا ديلا فالي وفريق الإدارة”.