الرئيس التنفيذي لهاباج لويد: أزمة البحر الأحمر قد تنتهي هذا العام

قال رولف هابن يانسن الرئيس التنفيذي لشركة هاباج لويد الألمانية للشحن في مقابلة مع رويترز اليوم الأربعاء 15 أيار/مايو 2024، إن الشركة ما زالت تتوقع انقضاء أزمة البحر الأحمر قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف هابن يانسن “لا أعلم على وجه اليقين، لكننا نتوقع انقضاء الأمر خلال العام الحالي، وأن نعود إلى ما يشبه الأوضاع الطبيعية”.

وتضررت هاباج لويد، وهي خامس أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، من هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر، وهو الأمر الذي حدث أيضا مع شركات منافسة ودفعها إلى القيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول قارة أفريقيا.