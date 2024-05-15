الأربعاء 7 ذو القعدة 1445 ﻫ - 15 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس التنفيذي لهاباج لويد: أزمة البحر الأحمر قد تنتهي هذا العام

منذ ساعة واحدة
سفينة في البحر الاحمر

سفينة في البحر الاحمر

A A A
طباعة المقال

قال رولف هابن يانسن الرئيس التنفيذي لشركة هاباج لويد الألمانية للشحن في مقابلة مع رويترز اليوم الأربعاء 15 أيار/مايو 2024، إن الشركة ما زالت تتوقع انقضاء أزمة البحر الأحمر قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف هابن يانسن “لا أعلم على وجه اليقين، لكننا نتوقع انقضاء الأمر خلال العام الحالي، وأن نعود إلى ما يشبه الأوضاع الطبيعية”.

وتضررت هاباج لويد، وهي خامس أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، من هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر، وهو الأمر الذي حدث أيضا مع شركات منافسة ودفعها إلى القيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول قارة أفريقيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بورصات الخليج
بورصات الخليج تهبط بفعل نتائج مالية ضعيفة ودبي تبلغ أدنى مستوى في أربعة أشهر
الأسهم الأمريكية
المؤشران "ستاندرد اند بورز" و "ناسداك" يسجلان مستويات مرتفعة قياسية
الجيش الأردني
الأردن أحبط محاولة لتهريب أسلحة إلى المملكة في مارس

الأكثر قراءة

وزارة الشؤون الاجتماعية
خبر سار للمستفيدين من برنامج أمان
عناصر من قوى الأمن
صورة.. اختلف مع زوجته فرمى أولاده الأربعة عند دوار الليلكي في بيروت!
الشاب الجزائري "الشاب بن عمران عمير"
فيديو لقضية تهز الجزائر.. اختفى 30 عاماً ووجدوه في مكان لا يخطر على بال أحد!