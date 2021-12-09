الأربعاء 23 ذو القعدة 1443 ﻫ - 22 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس التونسي: لا مشروعية للدستور الحالي

9 - ديسمبر - 2021
الرئيس التونسي قيس سعيّد

الرئيس التونسي قيس سعيّد

A A A
طباعة المقال

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن الدستور الحالي للبلاد لم يعد صالحاً ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأن “لا مشروعية له”، ممهداً بذلك بالبدء في إصلاحات سياسية تستهدف خاصة النظام السياسي لتونس.

وأوضح سعيّد، الخميس، أن “المشكل الدستوري الموجود حالياً في تونس جاء نتيجة لدستور 2014 الذي جاء لضرب الدولة من الداخل ومؤسساتها واختصاصاتها”.

كما أضاف أنه “بعد سنوات من تطبيقه والعمل به، ثبت أنه لم يعد صالحاً”، داعياً إلى ضرورة الرجوع للشعب، مشدداً على أنه “لا يمكن الاستمرار أن يتواصل العمل بهذا الدستور في السنوات القادمة لأن لا شرعية له”.

كذلك هاجم الرئيس التونسي أطرافاً سياسية، قائلاً إنها مطلوبة للعدالة بتهمة الحصول على أموال أجنبية لتمويل حملاتها الانتخابية، في إشارة إلى حركة النهضة وحزب “قلب تونس”، واتهمهما بالعمل على ضرب الدولة وسيادتها ومستقبلها من خلال الاستعانة بجهات أجنبية لم يسمها.

وطالب أيضاً بـ”ضرورة العمل والبحث على حلول قانونية للخروج من هذه الأوضاع الدستورية، تكون فيها السيادة والكلمة الأخيرة للشعب وليس لإرادة الأطراف السياسية التي تريد تغييب الشعب وتولي أمره”، مجدداً تأكيده على أنه لا مجال للعودة إلى الوراء.

    المزيد من أخبار العالم

    الأعلى منذ 40 عامًا.. التضخم في بريطانيا يسجّل 9.1% في أيار
    السجن 4 سنوات لأميركي متهم بالتجسس لصالح روسيا
    علم تركيا
    تنامي ظاهرة زواج القاصرات في تركيا.. المعارضة تدق ناقوس الخطر

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    المحروقات
    ارتفاع أسعار البنزين 16 ضعفاً
    قبل تنزيل أي تطبيق عليك التحقق من الشخص الذي طور البرنامج ثم قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات
    ماذا تنتظر.. احذف هذا التطبيق فوراً من هاتفك!!
    قرعة صعبة للبنان ومصر في مونديال السلة للناشئين