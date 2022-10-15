الرئيس التونسي: متمسكون بحقنا في الجلاء

صرح الرئيس التونسي قيس سعيّد بأن التونسيين سيصنعون جلاء جديدا ليس من قوى الاستعمار ولكن ممن وصفهم بعملائه في تونس الراغبين في ضرب استقلال البلاد من خلال التعامل مع الخارج.

وجاءت تصريحات سعيّد خلال إشرافه على موكب إحياء الذكرى 59 لعيد الجلاء، (خروج آخر جندي فرنسي من تونس).

وقال سعيد: “متمسكون بحقنا في الجلاء.. وإن شاء الله سيحصل جلاء جديد في تونس حتى تتخلص من كل من يريد أن يضرب استقلالها أو يتعامل مع الخارج أو من يكون عميلا خائنا”.

وفي محادثة له مع عدد من المقاومين الذين كانوا حاضرين، قال الرئيس “إذا عهدنا فننجز… لن نقبل إلا بالنجاح والنصر”، وأضاف “لن ننسى الشهداء”.

وشدد على أنه سيواصل في نفس الخط الذي انتهجه، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة المجد لتونس وإنقاذ الدولة من براثن الذين يعبثون ويحاولون العبث بمقدرات الشعب.

وأفاد “سنصنع تونس جديدة وجلاء جديدا”.

وتزامن تصريح قيس سعيد مع خروج احتجاجات في العاصمة نظمتها المعارضة تطالب بإسقاط ما وصفته بـ”انقلاب” الرئيس.