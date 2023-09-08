الجمعة 23 صفر 1445 ﻫ - 8 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس التونسي: يجب السماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية بشكل مباشر

منذ 16 ثانية
الرئيس التونسي قيس سعيد

الرئيس التونسي قيس سعيد

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس التونسي قيس سعيد (الجمعة 9-8-2023) إنه يجب مراجعة القوانين للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية بشكل مباشر من خلال شراء سندات حكومية، وهي خطوة كان محافظ البنك قد حذر منها في وقت سابق.

وقال سعيد خلال زيارة للبنك إن إنه تجب التفرقة بين الدور النقدي للبنك في مواجهة التضخم ودوره في تمويل الميزانية، مضيفا أن البنك المركزي مؤسسة عامة وليس مستقلا عن الدولة.

تعصف أزمة اقتصادية شاملة بتونس تئن تحت وطأة أزمات متعددة منذ ثورة 2011.

وأغلب الديون داخلية، لكن أقساط القروض الأجنبية تستحق في وقت لاحق من العام الجاري، وقالت وكالات تصنيف ائتماني إن تونس قد تتخلف عن السداد.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
زيلينسكي: شركاؤنا خففوا العقوبات المفروضة على روسيا
سيلفستر ستالون والبابا فرنسيس
الفاتيكان.. البابا يتلاكم مع سيلفستر ستالون
شركة إس.تي.سي
وزيرة إسبانية: لمنع استحواذ إس.تي.سي السعودية على حصة في تليفونيكا

الأكثر قراءة

مصرف لبنان
مجلس الوزراء أقر اعتماد "بلومبرغ" بدل "صيرفة"!
إمارة دبي
من هو الوزير الذي احتفى به حاكم دبي؟
"يوهان فورسيل" وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية السويدي
فيديو.. وزير سويدي يستعد لقيادة الحافلة في بلد عربي!