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الرئيس التونسي يزور مواقع أثرية في القاهرة

10 - أبريل - 2021
الرئيس التونسي يزور مواقع أثرية في مصر

الرئيس التونسي يزور مواقع أثرية في مصر

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ضمن زيارته للقاهرة التي تستمر ثلاثة أيام ، زار الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الجمعة، عددا من الأماكن الأثرية والتاريخية في العاصمة القاهرة.

ورافق الرئيس التونسي وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، وعدد من المسؤولين المصريين والتونسيين.

وزار الرئيس سعيد المتحف القومي للحضارة المصرية الذي تم افتتاحه قبل أيام، كما زار مسجد عمرو بن العاص وقلعة صلاح الدين الأيوبي في القاهرة.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر الجمعة، بمطار القاهرة، الرئيس التونسي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأنه سيتم عقد لقاء قمة مصرية-تونسية السبت، بقصر الاتحادية، من المقرر أن تتناول التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.

كما ستتناول القمة كذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في كافة المجالات، خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري.

يذكر أن الرئيس التونسي قام بزيارة إلى ليبيا منتصف مارس الماضي، وذلك بعد تولي الحكومة الجديدة السلطة.

ويعد الرئيس التونسي أول رئيس دولة يزور ليبيا، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، كما أن زيارته هي الأولى لرئيس تونسي إلى ليبيا منذ 2012.

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