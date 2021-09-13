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الرئيس التونسي يعفي وزيرة الشباب والرياضة من مهامها

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 14 - سبتمبر - 2021 12:48 صباحًا
وزيرة الشباب والرياضة التونسية سهام العيادي

وزيرة الشباب والرياضة التونسية سهام العيادي

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أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمراً رئاسياً بإعفاء كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني سهام العيادي التي تم تكليفها بمهام وزير الشباب والرياضة بالنيابة، من مهامها.

وبعد إعلان إعفائها من منصبها، قالت الوزيرة المقالة عبر فيسبوك إن “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وافقت على مقترح الوزارة للتدخل لفائدة عدد من المؤسسات الشبابية بالمناطق الداخلية والحدودية”.

يذكر أن قيس سعيد أصدر في 2 أغسطس 2021 أوامراً بإعفاء وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي ووزير تكنولوجيات الاتصال محمد الفاضل كريم، كما أقال حسناء بن سليمان من منصب الوزيرة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزارة العدل بالنيابة وإبراهيم البرتاجي من منصب وزير الدفاع الوطني بتاريخ 26 يوليو 2021 من مناصبهما، إضافة إلى إقالة رئيس الحكومة المكلف بتسيير وزارة الداخلية هشام المشيشي في التاريخ ذاته.

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