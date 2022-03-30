الأربعاء 27 شعبان 1443 ﻫ - 30 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان ويصف الجلسة بالانقلابية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 30 - مارس - 2022 10:29 مساءً
الرئيس التونسي قيس سعيد

الرئيس التونسي قيس سعيد

A A A
طباعة المقال

أعلن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد الأربعاء، حل البرلمان بناء على الفصل الثاني والسبعين من الدستور، واصفا الجلسة العامة البرلمانية، التي عقدت اليوم بـ”محاولة انقلاب فاشلة”.
وقال قيس سعيد، ردا على جلسة البرلمان المجمد: “إن كانوا يريدون تقيسم البلاد وزرع الفتنة فنجوم السماء أقرب إليهم من ذلك وما يقومون به الآن هو تآمر مفضوح على أمن الدولة”.
وأضاف أنه تحدث إلى وزيرة العدل “لتقوم النيابة العمومية بدورها”.
وتابع: “لنا مسؤولية الحفاظ على أمن ووحدة واستمرارية تونس، ولن نترك العابثين يواصلون عدوانيتهم على مؤسسات ومقدرات الشعب ولن نتركهم يواصلون في عمالتهم المفضوحة للخارج”.

وأوضح الرئيس التونسي أن “لا شرعية ولا مشروعية لما يقومون به، بما أنه لا قيمة قانونية لأي قرار مزعوم.. ما يفعلونه اليوم هو هراء و هذيان يرتقي إلى مرتبة الجريمة والتآمر على أمن الدولة”.
وأردف قائلا: “لقد بلغ السيل الزبى وسنتحمل المسؤولية كاملة لإنقاذ الوطن من الأعداء الذين يتربصون به ويتآمرون عليه من الداخل وفي الخارج”.
وكان عدد من أعضاء البرلمان عقدوا، في وقت سابق من اليوم، جلسة افتراضية، بهدف إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية منذ أشهر.

وهذه أول جلسة للبرلمان التونسي منذ قرار سعيد بتعليق عمله الصيف الماضي، وقال مراقبون إن جلسة اليوم تعد مناورة إخوانية جديدة عالية الخطورة، تهدف لبث التفرقة بين التونسيين ومحاولات يائسة من الإخوان لتهديد أمن تونس ووحدتها.

وأثارت مناورة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي ردود فعل مستهجنة لدى الفاعلين داخل الساحة السياسية، حيث أكد اتحاد الشغل، المنظمة الأكثر تمثيلية في البلاد، عبر تصريحات إعلامية لأمينه العام نور الدين الطبوبي، أنهم يرفضون عقد جلسة البرلمان المجمدة أشغاله، وأنهم داعمون لمسار 25 يوليو حيث “لا مجال للرجوع إلى الوراء”، داعيا رئيس الدولة لطي صفحة البرلمان نهائيا عبر حله والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.

إلى ذلك، اعتبر الائتلاف السياسي صمود، في بيان له، أن ما أتاه الغنوشي ومن والاه من نواب البرلمان المجمد “هي محاولات لجر البلاد إلى مسار خطير يهدد سلامة التونسيين”، داعيا السلطات لمنع هذه الاجتماعات وفق ما يسمح به القانون.
بدورها، سارعت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لنشر شكاية في إبطال الجلسة العامة التي دعا لها الغنوشي تفاديا لأي قرارات قد تصدر عنها وتتعلق بالأمن القومي ووحدة الوطن والمؤسسات، وفق تعبيرها.

    المزيد من أخبار العالم

    البرلمان التونسي
    تونس.. فتح تحقيق قضائي ضد عدد من نواب بتهمة التآمر
    وزير الخارجية القطري يجري مباحثات مع نظيريه الايراني والصيني
    ضربات إسرائيلية استهدفت مستودعات أسلحة لحزب الله في سوريا
    صحيفة اسرائيلية تؤكد شن 1000 غارة على سوريا خلال 5 سنوات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    بعد الانخفاض… الدولار الأسود يحلّق مجدداً
    المحروقات
    المحروقات الى انخفاض بعد ارتفاعات متتالية
    القاضي محمد بري مُعايناً مكان الجريمة
    جريمة مروعة… قتلت طفلها في “السيفون” لإخفاء فعلتها