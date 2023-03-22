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الرئيس الجزائري: العلاقة مع المغرب وصلت إلى نقطة اللاعودة!

منذ 20 دقيقة
آخر تحديث: 22 - مارس - 2023 6:58 صباحًا
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

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أسف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى وصول علاقات بلاده مع المغرب إلى نقطة اللاعودة، مؤكداً أن موقف بلاده هو رد الفعل.

وعن موقف إسبانيا من الصحراء الغربية، رأى تبون -في تصريحات للجزيرة-  أن موقف الحكومة الإسبانية فردي من حكومة سانشيز ومنحاز؛ وذلك بتصرفات سرية لا تعفيها من مسؤولياتها.

وقال تبون إن الحكومة الإسبانية تناست أنها القوة المستعمرة السابقة للصحراء الغربية ومسؤوليتها ما زالت قائمة.

وعن الأزمة الأوكرانية، قال تبون إن الجزائر مؤهلة للعب دور الوسيط كونها من الدول التي تملك مصداقية كافية للوساطة، وأكد أن زيارته إلى روسيا ما زالت قائمة، وستتم في مايو/أيار القادم بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي ما يتعلق بالعلاقة مع فرنسا، وصف تبون العلاقة بأنها متذبذبة والسفير الجزائري سيعود قريبا إلى باريس.

وأكد أن القضية الفلسطينية هي القضية الأم، وتكاد تكون قضية داخلية في الجزائر.

وبشأن العلاقات الجزائرية الإيطالية؛ قال إنها إستراتيجية وتاريخية ومتينة جدا وتمتد من أيام الثورة، مشيرا إلى أن “اتفاقية الطاقة مع إيطاليا تشمل الكهرباء والغاز والهيدروجين، ونسعى لتنفيذها بالتعاون مع أوروبا”.

    المصدر :
  • الجزيرة

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