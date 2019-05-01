الرئيس الجزائري المؤقت: لا إقصاء ولا تصفية حسابات

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

بمناسبة العيد العالمي للعمال، الذي يصادف اليوم الأربعاء، بعث الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح رسالة للشعب، دعا فيها لوضع الخلافات جانباً لصب الجهود في الحفاظ على مقومات الأمة ومكتسبات الدولة.

وأكد على ضرورة خلق أجواء التفاهم وإشراك كل القوى الفاعلة للأمة بحثاً عن الحلول التوافقية، وذلك بما يستجيب لإرادة الشعب وتلبية مطالبه المشروعة بإحداث تغيير جذري على نظام الحكم بممارساته ورجاله.

كما شدد بن صالح على أن الوطن يبنيه الجميع من دون إقصاء أو تهميش أو انتقائية وتصفية حسابات.

المزيد من الأخبار

المانيا.. استنفار 280 شرطيا لإنقاذ فتاة سورية قاصر والنهاية…

مرشح ترامب يحرج البيت الأبيض “بتعليقاته…

وكان قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح أكد أن الجيش سيبقى ملتزماً بالدستور كحل وحيد للأزمة، مشدداً على أن تغيير أو تبديل أحكام الدستو ليست من صلاحيته، بل هي من الصلاحيات المخولة للرئيس المنتخب مستقبلاً، وفقاً للإرادة الشعبية.

كما شدد قايد صالح على ضرورة تفادي التأخر في معالجة الفساد بحجة إعادة النظر في الإجراءات، مشيراً إلى أن العدالة تحررت من كل الضغوطات والإملاءات بعيدا عن الانتقائية والظرفية.

 

المصدر: – قناة العربية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

ترمب: الإعلام الكاذب مستمر في دعم جو النعسان!

أخبار العالم

إمبراطور اليابان يتنازل عن عرشه

أخبار العالم

السودان.. قوى الحرية تتمسك بالاعتصام و”المتاريس”

أخبار العالم

نيوزيلندا.. حادث في كرايستشيرش ودعوة لتجنب المنطقة

أخبار العالم

سلطات شرق ليبيا تندّد بتدخل تركيا: يهدّد أمن المنطقة

أخبار العالم

بعد فيديو البغدادي.. أميركا تتوعد “سنعاقب قادته”