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تبون: على باريس أن تنسى أن الجزائر كانت يوماً مستعمرة فرنسية

منذ 9 ساعات
آخر تحديث: 10 - أكتوبر - 2021 10:32 مساءً
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون

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أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن عودة سفير بلاده لدى فرنسا إلى باريس مشروط بالاحترام الكامل للدولة الجزائرية، قائلاً “يجب أن ينسوا أنها كانت في يوم من الأيام مستعمرة فرنسية”.

وجاءت تصريحات تبون خلال لقاء مع وسائل الإعلام المحلية، مساء اليوم الأحد، وستنقل مجرياته على القنوات المحلية في حدود الساعة التاسعة مساء بتوقيت الجزائر.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا المحلية والإقليمية، بحسب ما أفاد به التلفزيون الرسمي عصر اليوم.

وتأتي تصريحات تبون بعد أن استدعت الجزائر يوم السبت الماضي، سفيرها في باريس إثر تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نقلتها صحيفة “لوموند” الفرنسية، قال فيها إن “النظام السياسي العسكري” الجزائري أعاد كتابة تاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر على أساس “كراهية فرنسا”، ما أدى إلى رد جزائري في الحال، إذ أغلقت السلطات الجزائرية في اليوم التالي مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، بحسب ما أعلن الجيش الفرنسي.

وكانت شرارة هذا التوتر انطلقت الأسبوع الماضي مع إعلان فرنسا خفض عدد التأشيرات المتاحة لمواطني بلدان المغرب العربي، ما دفع الجزائر إلى الاحتجاج رسميا.

 

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