fbpx

برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

الرئيس الجزائري يقيل وزير النقل ومدير الخطوط الجوية

منذ 32 دقيقة
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

A A A
طباعة المقال

أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير النقل والمدير العام للخطوط الجوية الجزائرية لموافقتهما على استيراد سلع تتصل بـ”خدمات الإطعام” في انتهاك لتعليمات تقضي بإعطاء الأولوية للإنتاج المحلي، وفق ما أعلنه مصدر رسمي.

وأفادت دوائر رئيس الوزراء في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية السبت أن تبون “أنهى مهام لزهر هاني بصفته وزيرا للنقل”.

وتابع البيان أن “هذا القرار جاء بعد شروع شركة الخطوط الجوية الجزائرية في عملية لاستيراد لوازم مرتبطة بنشاط خدمات الإطعام دون الأخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي الوطني والتوجيهات المالية الرامية لتكريس تسيير عقلاني للعملة الصعبة وضرورة إيلاء الأولوية للإنتاج الوطني”.

وكلف وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي بالقيام بمهام وزير النقل بالنيابة.

ووفق المصدر نفسه، “تم عزل الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش وكذا المسؤول عن خدمات الإطعام بالشركة نفسها”.

وتواجه الخطوط الجوية الجزائرية صعوبات كبيرة بسبب أزمة فيروس كورونا، وخصوصا أن الجزائر أغلقت حدودها الجوية منذ 17 آذار/مارس 2020.

وفي حزيران/يونيو، قدرت الشركة الوطنية خسائرها الناتجة من تعليق الملاحة الجوية بـ38 مليار دينار (234 مليون يورو)، وتوقعت أن ترتفع قيمة تلك الخسائر نهاية كانون الأول/ديسمبر إلى 89 مليار دينار (550 مليون يورو).

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

المزيد من أخبار العالم

واشنطن تلغي قيود التواصل مع تايوان
تدابير إرضاء “بكين” انتهت.. واشنطن تلغي قيود التواصل مع تايوان
ترامب حاول "الاحتيال" على حظر تويتر
تويتر كان له بالمرصاد.. ترامب حاول “الاحتيال” على الحظر بهذه الطريقة
الإيغور
تويتر يحذف تغريدة لسفارة الصين في واشنطن تتضمن إهانة لنساء الإيغور

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

منبر مرصع بالذهب
بالفيديو: رجل دين “شيعي” يثير الجدل… والسبب منبر مرصع بالذهب‎!
الدولار و الليرة اللبنانية
دولار السوق السوداء يأبى التراجع
كورونا يهدد الصحة العقلية
هذه الأعراض التي تميز كورونا المتحور.. أسرع انتشاراً وأقل خطورة