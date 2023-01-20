الرئيس السابق لقازاخستان يخضع لعملية جراحية ناجحة في القلب

خضع الرئيس السابق لقازاخستان نور سلطان نزارباييف لعملية جراحية ناجحة في القلب، حسبما أعلن أيدوس أوكيباي المتحدث باسمه الجمعة، مضيفا أن حياته ليست في خطر.

وجاءت تغريدة أوكيباي في أعقاب تقارير نشرتها وسائل إعلام في قازاخستان أفادت بنقل نزارباييف (82 عاما)، الذي كان يحكم الدولة الغنية بالنفط لثلاثة عقود، إلى المستشفى.

واستقال نزارباييف من منصب الرئيس في عام 2019 وفقد مناصبه المتبقية في السلطة العام الماضي بعد خلاف مع خليفته قاسم جومارت توكاييف وسط اضطرابات عنيفة.

وألغى البرلمان هذا الشهر قانونا منح نزارباييف لقب زعيم الأمة وكذلك الحصانة القانونية لأفراد أسرته.

لكن نزارباييف نفسه لا يزال يتمتع بحصانة من المحاكمة بموجب الدستور.