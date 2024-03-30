الرئيس الصربي فوتشيتش يرشح أحد حلفائه لرئاسة الوزراء

رشح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اليوم السبت 30 آذار/مارس الجاري، حليفه المقرب ميلوس فوسيفيتش لرئاسة الوزراء وقيادة حكومة جديدة في وقت تشهد فيه أوروبا حربا بين روسيا وأوكرانيا فضلا عن توتر العلاقات بين صربيا وكوسوفو.

ويأتي الترشيح بعد أكثر من ثلاثة أشهر من فوز الحزب التقدمي الصربي الذي ينتميان إليه بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التي أجريت في 17 ديسمبر كانون الأول. وتولى فوسيفيتش قيادة الحزب بعد تنحي فوتشيتش العام الماضي.

وكتب فوتشيتش على إنستغرام “أقترح على البرلمان ميلوس فوسيفيتش مرشحا لمنصب رئيس وزراء صربيا”.

وكان فوسيفيتش، وهو محام، نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع في حكومة رئيسة الوزراء آنا برنابيتش.

ومن المتوقع أن يشكل فوسيفيتش حكومة في الأسابيع المقبلة وأن تواجه حكومته مهمة صعبة في تحقيق التوازن بين علاقات صربيا مع روسيا والصين وطموحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ورغم أن صربيا، التي تتمتع بوضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، نددت بالغزو الروسي لأوكرانيا في الأمم المتحدة، فإنها رفضت الانضمام إلى العقوبات ضد موسكو.

وسيتعين على الحكومة أيضا حل الخلافات مع إقليم كوسوفو السابق في البلاد والذي يُنظر إليه على أنه أمر حيوي لإحراز تقدم في محادثات العضوية في الاتحاد الأوروبي.