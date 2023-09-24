الرئيس الصومالي يلتقي وزير الدفاع الأمريكي

التقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في جيبتي الأحد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، لبحث سبل مواجهة حركة الشباب الإرهابية.

وواشنطن داعم رئيسي للصومال في حربها على الإرهاب، وتقوم بعمليات عسكرية في البلد الأفريقي من وقت لآخر خاصة في جنوب البلاد في مناطق سيطرة التنظيم القريب من القاعدة.

ويجري وزير الدفاع الأمريكي جولة أفريقية تشمل كلا من كينيا، جيبوتي وأنغولا لتعزيز التعاون الأمن والشراكة مع الدول الأفريقية.

وقالت الرئاسة الصومالية في بيان إن رئيس الصومال حسن شيخ محمود، التقى اليوم في جيبوتي مع وزير الدفاع الأمريكي.

وأضاف البيان “ناقش شيخ محمود مع أوستن الحرب للقضاء على الجماعات الإرهابية في الصومال وزيادة الدعم الأمريكي للقوات المسلحة”.

وبحسب البيان أشاد أوستن بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الصومالية في الحرب ضد الإرهاب.

وأشار وزير المسؤول الأمريكي خلال اللقاء إلى مدى التزام حكومة بلاده بمساعدة الحكومة الصومالية في ضمان الأمن ومكافحة الإرهاب.

وبحسب البيان أكد شيخ أن “حركة الشباب الإرهابية” في الصومال تشكل عائقاً أمام تنمية المنطقة وتهديداً أمنياً بحاجة إلى تعاون دولي.

وتأتي الزيارة في وقت اشتدت المعارك بين الجيش الصومالي ومسلحي الشباب وسط البلاد، حيث أعلن الجيش الصومالي، اليوم، تصفية 70 عنصرا من حركة الشباب في عملية أمنية.

كما يأتي اللقاء عقب طلب الحكومة الصومالية، الثلاثاء الماضي، تعليق سحب الدفعة الثانية من قوات بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال لإعادة تنظيم صفوف الجيش بعد نكسات في جبهات القتال.

وأعلنت الحكومة الصومالية في أغسطس/آب من العام الماضي حربا شاملة ضد حركة الشباب حققت انتصارات حاسمة في وسط البلاد لكنها تواجه عثرات في الوقت الراهن.