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الرئيس الصيني: العقوبات أحادية الجانب لن تُجدي نفعًا

منذ 21 ساعة
آخر تحديث: 21 - أبريل - 2022 7:51 صباحًا
الرئيس الصيني شي جين بينغ

الرئيس الصيني شي جين بينغ

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تحافظ الصين على موقف متوازن من الاجتياح الروسي لأوكرانيا المستمر من حوالي شهرين، وصفه البعض بالضبابي، اذ انها دعت الى مضاعفة الجهود لإنهاء الحرب مع تحميل الغرب وخاصة الولايات المتحدة مسؤولية ما آلت اليه الأمور، كما أكدّت بكين مرارا أنها لن تزوّد موسكو بأي نوع من المساعدات.

في سياق متصل، أكد الرئيس الصيني “شي جين بينغ” معارضة بلاده للعقوبات الأحادية “والتشريعات طويلة الذراع” في كلمة اليوم الخميس، دون الإشارة على نحو مباشر إلى العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وكررت الصين انتقادها للعقوبات الغربية بما في ذلك المفروضة على روسيا، لكنها حرصت أيضا على عدم تقديم أي مساعدة لموسكو قد تؤدي إلى فرض عقوبات على بكين.

وخلال كلمة مصورة إلى منتدى بواو السنوي للاقتصاد الآسيوي المنعقد في جزيرة هاينان في جنوب البلاد، حذّر شي من أن “العزلة” الاقتصادية وأساليب الضغط مثل قطع سلاسل الإمداد لن تجدي.

وزاد القرب بين الصين وروسيا، ورفضت بكين التنديد بغزو موسكو لأوكرانيا وأرجعت سبب الأزمة الأوكرانية إلى توسع حلف شمال الأطلسي شرقا.

هذا وذكر “شي” أنّ هناك حاجة لبذل جهود من أجل استقرار سلاسل الغذاء العالمية، لكنه قال أيضا إن الاقتصاد الصيني مرن وإن اتجاهه طويل الأمد لم يتغير.

ويواجه اقتصاد الصين أزمات بسبب تداعيات جهودها الصارمة لاحتواء انتشار مرض كوفيد-19، لا سيما في شنغهاي مركز البلاد الاقتصادي.

ولم يتحدث “شي” في كلمته عن أزمة كوفيد-19 في الصين.

    المصدر :
  • رويترز

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