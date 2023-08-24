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الرئيس الصيني: توسيع بريكس يخدم المصالح المشتركة للدول النامية

منذ 35 دقيقة
الرئيس الصيني شي جين بينغ

الرئيس الصيني شي جين بينغ (رويترز)

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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ (الخميس 24-8-2023) إن توسيع بريكس سيضخ حيوية جديدة وزخما لآليات التعاون في المجموعة قبل أن يعلن أيضا إطلاقا مزمعا لصندوق خاص بقيمة عشرة مليارات دولار بهدف تعزيز التنمية العالمية.

ووصلت الدول الأعضاء في مجموعة بريكس لتوافق واسع النطاق لدعوة ست دول للانضمام لعضوية المجموعة، هي الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والسعودية والإمارات، في خطوة تستهدف زيادة نفوذ بريكس التي تعهدت بقيادة “جنوب العالم”.

وقال شي في قمة زعماء دول المجموعة المنعقدة في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا إن هذا توسع تاريخي يعكس عزم دول بريكس الاتحاد والتعاون مع دول نامية أخرى.

وتابع شي قائلا “هذا التوسع يفي بتوقعات المجتمع الدولي ويخدم المصالح المشتركة للأسواق الناشئة والدول النامية”.

وأضاف أيضا أن دول بريكس “لها كلها تأثير ضخم وتتحمل مسؤوليات مهمة فيما يتعلق بالسلام والتنمية في العالم”.

وفي خطاب منفصل أشار شي إلى أن الصين “كانت وستظل دائما جزءا من العالم النامي”.

وأعلن أن مؤسسات مالية صينية سوف تطلق قريبا صندوقا خاصا بقيمة عشرة مليارات دولار لتنفيذ مبادرة التنمية العالمية وهو برنامج أطلقته الصين في 2021 لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وطرح شي مبادرة التنمية العالمية، التي جاءت في وقت صدمات الجائحة وتداعياتها الاقتصادية في أنحاء العالم، من أجل تعزيز التعاون لتحقيق تنمية عالمية أكثر توازنا ومنسقة وشاملة في مجالات من بينها تقليص الفقر وتمويل الأمن الغذائي والتنمية.

وقال أيضا إن الصين ستقوم بالمزيد من التعاون مع دول أفريقية لدعم تحسين قدرتها على التنمية المستقلة بما يشمل تقديم مجموعة كاملة من سجلات البيانات لوضع خرائط باستخدام الأقمار الصناعية.

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