الرئيس الصيني: لا يوجد سبب لتغيير صيغة "دولة واحدة ونظامان" في هونغ كونغ

أعلن الرئيس الصيني “شي جين بينغ” خلال زيارة نادرة لمدينة هونج كونج، أنه لا يوجد سبب لتغيير صيغة “دولة واحدة ونظامان” المستخدمة في حكم هونغ كونغ.

وأعادت بريطانيا هونج كونج إلى الحكم الصيني في أول حزيران 1997، حيث وعدت بكين بحكم ذاتي واسع النطاق، وحقوق فردية غير مقيدة، واستقلال قضائي على الأقل حتى عام 2047.

ويتهم منتقدو الصين، بما في ذلك الدول الغربية، السلطات بانتهاك تلك الحريات بقانون شامل للأمن القومي فرضته بكين على المدينة في عام 2020 في أعقاب احتجاجات شعبية مؤيدة للديمقراطية في العام السابق.

كما رفضت الصين وهونج كونج الاتهامات، وقالتا إن القانون “أعاد النظام بدلا من الفوضى” حتى تزدهر المدينة.

وقال شي إن قانون الأمن مفيد يفيد “الحقوق الديمقراطية” لسكان المدينة وإن صيغة “دولة واحدة ونظامان” ستبقى سارية، مضيفًا “بالنسبة لهذا النوع من النظام الجيد، لا يوجد سبب على الإطلاق لتغييره. يجب الحفاظ عليه على المدى الطويل”.

وتولى مدير الأمن السابق لي، الخاضع لعقوبات أميركية بسبب دوره في تنفيذ قانون الأمن، المسؤولية في وقت تواجه فيه المدينة نزوحًا جماعيا للسكان وأصحاب المهارات في ظل بعض من أقسى قيود مكافحة كوفيد-19 في العالم.

الى ذلك، نشرت السلطات قوات أمنية ضخمة، وأغلقت الطرق والمجال الجوي حول ميناء فيكتوريا، حيث أعاد الحاكم الاستعماري الأخير، كريس باتن، هونج كونج إلى الصين في مراسم أقيمت تحت مطر غزير في عام 1997.

ولم يحضر شي مراسم رفع العلم التقليدية الجمعة، وذكرت وسائل الإعلام أنه مكث طوال الليل عبر الحدود في شنتشن بعد وصوله إلى هونج كونج.

والزيارة التي يقوم بها شي إلى هونج كونج هي الأولى له منذ عام 2017، عندما أدت كاري لام اليمين لتصبح أول امرأة ترأس المدينة التي قادتها في بعض أكثر الأوقات اضطرابا بما في ذلك احتجاجات مناهضة للحكومة في 2019 وجائحة كوفيد-19.