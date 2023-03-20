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الرئيس الصيني لبوتين: الشعب الروسي سيدعمك في انتخابات 2024

منذ ساعتين
آخر تحديث: 20 - مارس - 2023 5:00 مساءً
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس الصيني شي جين بينغ (الاثنين 20-3-2023) إنه اطلع على مقترحات الصين لحل الصراع في أوكرانيا وإنه ينظر إليها بعين الاحترام.

كما قال بوتين خلال محادثات غير رسمية في الكرملين في بداية زيارة شي الرسمية إلى موسكو إن روسيا “تحسد” الصين قليلا على تنميتها السريعة في العقود الماضية.

من جهته قال الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الروسي إنه مقتنع بأن الشعب الروسي سيدعمه في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2024.

وقال شي لبوتين في مستهل محادثاتهما في الكرملين “أعلم أنه ستكون هناك انتخابات رئاسية أخرى في بلدكم العام المقبل”.

وأضاف “بفضل قيادتكم القوية، أحرزت روسيا تقدما كبيرا في تحقيق ازدهار البلاد في السنوات الماضية. وأنا واثق من أن الشعب الروسي سيدعمك بقوة في مساعيك الحميدة”.

ووصف شي، الذي تُرجمت كلماته إلى الروسية، بوتين بأنه “صديقه العزيز”، واستخدم بوتين المصطلح نفسه لضيفه.

لم يفصح بوتين، الذي وصل إلى السلطة في اليوم الأخير من عام 1999 عندما استقال بوريس يلتسن، عما إذا كان سيرشح نفسه في عام 2024.

    المصدر :
  • رويترز

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