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الرئيس الصيني لبوتين: بكين ستظل دوما صديقة لروسيا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 16 - مايو - 2024 7:53 صباحًا
لرئيس الصيني شي جين بينغ

لرئيس الصيني شي جين بينغ

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نقلت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الخميس عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الوصول بالعلاقات الصينية الروسية لما هي عليه اليوم لم يكن أمرا سهلا ومن ثم فإنه يتعين على الجانبين الحرص عليها.

ونقل التلفزيون الرسمي عن شي قوله إن الصين ستظل دوما صديقة لروسيا تجمعهما الثقة المتبادلة.

من ناحيته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماع في بكين اليوم الخميس إن التعاون الروسي الصيني ليس موجها ضد أي قوة أخرى وإنه عامل استقرار للعالم.

ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي عن بوتين قوله “من الأهمية بمكان أن العلاقات بين روسيا والصين ليست انتهازية وليست موجهة ضد أي أحد. وتعاوننا في الشؤون العالمية اليوم هو أحد عوامل الاستقرار الرئيسية على الساحة الدولية”.

 

    المصدر :
  • رويترز

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