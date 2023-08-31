الرئيس الصيني لن يحضر قمة العشرين في الهند

قالت مصادر مطلعة في الهند والصين لرويترز إن من المرجح ألا يحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ قمة مجموعة العشرين في الهند.

وقال مسؤولان هنديان ودبلوماسي مقره الصين ومسؤول يعمل لحكومة دولة أخرى من دول مجموعة العشرين إن من المتوقع أن يمثل رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ بلاده في القمة التي تعقد في نيودلهي يومي التاسع والعاشر من سبتمبر أيلول.

ولم يرد متحدثون باسم وزارتي الخارجية الهندية والصينية على طلبات من رويترز للتعليق.

وكان يُنظر إلى القمة باعتبارها توفر مكانا قد يلتقي فيه شي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أكد حضوره للقمة، في ظل سعي القوتين العظميين إلى دفع علاقاتهما صوب الاستقرار بعد أن توترت بسبب عدد من الملفات التجارية والجيوسياسية.

وآخر مرة التقى فيها شي مع بايدن كانت على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا في نوفمبر تشرين الثاني.