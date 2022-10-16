الصين متمسّكة بـ "حق" استخدام القوة بشأن تايوان

أكّد الرئيس الصيني “شي جين بينغ”،في افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم، أن حل قضية تايوان يعود إلى الشعب الصيني، وأن الصين لن تتخلى مطلقًا عن حق استخدام القوة ولكنها ستكافح من أجل التوصل لحل سلمي.

وتعتبر الصين تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي إقليمًا تابعا لها، على الرغم من الاعتراضات الشديدة من الحكومة في تايبه التي ترفض مطالبات السيادة وتقول إن سكان الجزيرة هم فقط من لهم الحق في تقرير مستقبلهم.

وتصاعدت التوترات بشكل كبير في شهر آب، بعدما أجرت الصين مناورات حربية بالقرب من تايوان، بعد قيام رئيسة مجلس النواب الأميركي “نانسي بيلوسي” بزيارة تايبه. واستمرت هذه الأنشطة العسكرية وإن بوتيرة منخفضة.

وقال شي إن الصين دائما “تحترم وتهتم وتفيد” شعب تايوان وتلتزم بتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية عبر مضيق تايوان، مضيفًا أن “حل قضية تايوان أمر يخص الشعب الصيني وأمر يقرره الشعب الصيني. نصرّ على الكفاح من أجل إعادة التوحيد السلمي بأكبر قدر من الإخلاص وأفضل الجهود، ولكننا لن نعد أبدا بالتخلي عن استخدام القوة ونحتفظ بخيار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة”.

في السياق، أشار “شي” الى أنّ هذا الخيار يستهدف مسألة “التدخل” الذي تقوم به قوى خارجية و”عدد صغير جدا” من أنصار استقلال تايوان وليس الغالبية العظمى من الشعب التايواني.

وقالت رئيسة تايوان “تساي إنج وين” في كلمتها بمناسبة العيد الوطني إن الحرب بين تايوان والصين “ليست خيارا على الإطلاق”، وأكدت استعدادها لإجراء محادثات مع بكين.