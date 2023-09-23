الرئيس الصيني: نعتزم العمل مع كوريا الجنوبية قبل قمة مع اليابان

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ لرئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو (السبت 23-9-2023) إن بكين تعتزم العمل مع كوريا الجنوبية للارتقاء بشراكة استراتيجية تتطور بمرور الوقت، وذلك وسط تصاعد حالة من التوتر محيطة بروسيا والولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) أن شي أجرى محادثات مع هان في مدينة هانغتشو شرق الصين قبل حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية.

ويأتي الالتزام بالتعاون قبل محادثات ثلاثية مزمعة بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية في سول يوم 26 سبتمبر أيلول، وهي أول قمة يحضرها كبار مسؤولي البلدان الثلاثة منذ أربعة أعوام.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن شي قال لهان إنه يرحب بالقمة التي تأتي في وقت ملائم، وسيدرس بجدية مسألة زيارة كوريا الجنوبية. ولم يذكر بيان صيني تعليق شي على القمة أو إجراء زيارة إلى سول.

وقال شي إن الصين تولي أهمية كبرى إلى رغبة كوريا الجنوبية الإيجابية للالتزام بالتعاون، وطلب من سول التوصل إلى توافق من أجل الحفاظ على اتجاه التعاون الودي. وأضاف أن البلدين يمكنهما توطيد علاقات التعاون متبادل النفع.