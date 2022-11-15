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الرئيس الصيني يدعو الى تحسين العلاقات مع استراليا

منذ 57 دقيقة
الرئيس الصيني شي جينبينغ

الرئيس الصيني شي جينبينغ

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بعد الجمود الحاد بين البلدين والعداوة المستمرة منذ سنوات والتي خيمت على العلاقات التجارية، دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى تحسين وتطوير العلاقات مع أستراليا وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي، وخلال أول قمة رسمية يعقدها البلدان منذ أكثر من خمس سنوات.

وقال شي “علينا تحسين والمحافظة على علاقتنا مع كانبيرا وتطويرها، إذ إن ذلك يتوافق مع المصالح الأساسية لشعبي البلدين”.

هذا وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن الاجتماع كان “إيجابيا وبنّاء”.

إلى ذلك، استمرت المحادثات 32 دقيقة فقط وانعقدت على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي، لكنها مثّلت تحوّلا دبلوماسيا مهما.

وبينما تبادل قادة أستراليا والصين أطراف الحديث مدة وجيزة خلال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها اليابان عام 2019، فإن أي اجتماع رسمي لم يجر بين الطرفين منذ أكثر من نصف عقد.

وأثارت أستراليا حفيظة الصين عبر سعيها لإصدار تشريع ضد مساعي النفوذ خارج الحدود الوطنية ومنع هواوي من الحصول على عقود لتطوير شبكة الجيل الخامس من الإنترنت ودعوتها لفتح تحقيق مستقل بِشأن منشأ وباء كوفيد.

    المصدر :
  • رويترز

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