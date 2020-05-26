الرئيس الصيني يدعو للاستعداد للقتال المسلح وسط تفشي كورونا

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نقل التلفزيون الرسمي الصيني عن الرئيس شي جين بينغ قوله إن

“الصين ستكثف استعداداتها للقتال المسلح وستعمل على تحسين قدراتها على تنفيذ المهام العسكرية وذلك في ظل تأثير جائحة كورونا الكبير على الأمن القومي”.

ونسب التلفزيون إلى الرئيس الصيني الذي يرأس اللجنة العسكرية المركزية في الصين قوله إن أداء بلاده في التصدي لفيروس كورونا المستجد أثبت نجاح الإصلاحات العسكرية، مضيفا أنه يتعين على القوات المسلحة استكشاف سبل جديدة للتدريب وسط الجائحة.

وجاءت تصريحات بينغ خلال حضوره اجتماعا عاما لوفد من جيش التحرير الشعبي وقوات الشرطة المسلحة على هامش الجلسة السنوية للبرلمان.