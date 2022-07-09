الرئيس الصيني يشعر بالأسف الشديد لموت آبي المفاجئ

شكل اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، صدمة كبيرة للمجتمع الدولي عموماً والياباني خصوصاً، بحيث قدم زعماء العالم تعازيهم الى الشعب الياباني وعائلة آبي، معبرين عن صدمتهم بهذا العمل الاجرامي.

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن الرئيس شي جين بينغ قدم السبت، تعازيه في وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي والذي قال شي إنه عمل بجد لتحسين العلاقات بين الجارتين.

ولقي أطول رئيس وزراء بقاء في السلطة في اليابان حتفه بالرصاص الجمعة، في مدينة نارا اليابانية بينما كان يلقي كلمة في حملته في الانتخابات البرلمانية، وتم اعتقال رجل ياباني يبلغ من العمر 41 عاما.

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن شي قوله نيابة عن الصين حكومة وشعبا في رسالة إلى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا “أشعر بأسف شديد لموته المفاجيء، وتابع: “لقد توصلت معه في الماضي إلى توافق مهم حول بناء العلاقات الصينية اليابانية”.

كما وذكر التلفزيون الرسمي أن شي قدم تعازيه إلى أسرة آبي.

وتوترت العلاقات بين اليابان والصين منذ سنوات بسبب نزاع إقليمي حول مجموعة جزر صغيرة في بحر الصين الشرقي بالإضافة إلى إرث العدوان العسكري الياباني السابق، ولكن العلاقات تحسنت عندما كان آبي رئيسا للوزراء ولا سيما خلال فترته الثانية من 2012 إلى 2020.

وقام آبي بزيارة دولة نادرة للصين في عام 2018، وفي المقابل كان من المتوقع أن يزور شي اليابان في عام 2020 لتصبح أول زيارة لرئيس صيني لليابان منذ عام 2008، ولكن تم تأجيل الخطة بسبب تفشي كوفيد-19.

وأصبحت العلاقات الثنائية أكثر تعقيدا في الأشهر الأخيرة مع دعوة حكومة كيشيدا، إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وإبداء قلقها بشأن التهديدات التي تواجهها تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تعتبرها الصين إقليما تابعا لها.

وقال كيشيدا أيضا إنه يشعر بخيبة أمل إزاء جهود الصين لتطوير مناطق في بحر الصين الشرقي، قائلا إنها “غير مقبولة”.

ويمثل النزاع على جزر بحر الصين الشرقي، التي تسيطر عليها اليابان ولكن الصين تطالب بالسيادة عليها أيضا، والمياه المحيطة بها، مصدر توتر منذ فترة طويلة بين ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم.

وقال شي في رسالته إلى كيشيدا إنه على استعداد للعمل معه على تطوير العلاقات الودية وحسن الجوار.