الرئيس الصيني يلتقي الدبلوماسي الأمريكي المخضرم "كيسنجر" في بكين

ذكرت وسائل إعلام رسمية (الخميس 20-7-2023) أن الرئيس الصيني شي جين بينغ التقى مع الدبلوماسي الأمريكي المخضرم هنري كيسنجر في بكين.

وقال التلفزيون المركزي الصيني إن شي التقى كسينجر في قصر دياويوتاي للضيافة في بكين. ولم يتم الإفصاح بعد عن تفاصيل بشأن المحادثات.

والتقى كسينجر (100 عام) أيضا مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي ووزير الدفاع لي شانغ فو في الأيام القليلة الماضية خلال وجوده في بكين.

شغل كيسنجر منصب وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي في إدارتي الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد. ولعب كسينجر دورا دبلوماسيا محوريا في تطبيع العلاقات بين واشنطن وبكين في السبعينيات. ويزور الصين بصورة دورية منذ أن ترك منصبه.

وقالت واشنطن إنها على دراية بزيارة كيسنجر للصين هذا الأسبوع، لكنها أوضحت أنه لا يقوم بها كممثل الحكومة الأمريكية.