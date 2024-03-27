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الرئيس الصيني يلتقي مسؤولين تنفيذيين أمريكيين في بكين

منذ 27 دقيقة
الرئيس الصيني شي جين بينغ

الرئيس الصيني شي جين بينغ (رويترز)

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قالت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ التقى بمسؤولين تنفيذيين وأكاديميين أمريكيين في قاعة الشعب الكبرى في بكين اليوم الأربعاء 27 آذار/مارس الجاري، وذلك في متابعة لمأدبة عشاء أقيمت في نوفمبر تشرين الثاني مع مسؤولين تنفيذيين أمريكيين في سان فرانسيسكو.

وجاء في التقرير أن الاجتماع بدأ في تمام الساعة 11 صباحا (0300 بتوقيت غرينتش) بعد التقاط صورة جماعية. وأظهر مقطع فيديو مصاحب أن الحضور سيجلسون في شكل مربع.

كما أظهر مقطع الفيديو مجموعة كبيرة ومتنوعة من الزهور بألوان الأحمر والبرتقالي والأخضر بين الطاولات الأربع، في غرفة مخصصة للوظائف المهمة في قاعة الشعب الكبرى.

وأفادت رويترز أمس الثلاثاء بأن إيفان جرينبرج الرئيس التنفيذي لشركة التأمين الأمريكية تشب، وستيفن أورلينز رئيس اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية، وكريج ألين رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الصيني، كانوا من بين الذين حضروا الاجتماع.

جاء اجتماع شي بعد عدم استقبال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ للمسؤولين التنفيذيين الزائرين الذين جاءوا لحضور منتدى التنمية الصيني في بكين يومي 24 و25 مارس آذار، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن الشفافية في الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وأصبحت فرصة تبادل وجهات النظر مع الرجل الثاني في الدولة أحد العناصر الرئيسية في القمة خلال السنوات الماضية.

وتحاول الشركات الأجنبية الموائمة بين المبادرات العامة التي يقدمها القادة الصينيون تجاه الاستثمار الخارجي وبين قانون موسع لمكافحة التجسس، ومداهمات الشركات الاستشارية وشركات الوساطة، والقيود على التخارج.

وقوبل شي بحفاوة بالغة حين تناول العشاء مع مسؤولين تنفيذيين أمريكيين في مأدبة نظمها مجلس الأعمال الأمريكي الصيني واللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية في نوفمبر تشرين الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

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