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الرئيس العراقي المنتخب يكلّف محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة جديدة

منذ 11 دقيقة
محمد شياع السوداني يتسلّم كتاب تكليفه لرئاسة الحكومة

محمد شياع السوداني يتسلّم كتاب تكليفه لرئاسة الحكومة

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عقب انتخابه رئيساً، كلّف الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة جديدة.

يذكر أنه بعد عام من التعطيل والمماطلة، انتخب البرلمان العراقي، مساء اليوم الخميس 13/10/2022، عبد اللطيف رشيد رئيساً للبلاد، بعد جولتين من التصويت تنافس فيها مع الرئيس الحالي برهم صالح، في خطوة مهمة، ستفتح الباب أخيراً أمام تشكيل حكومة جديدة أيضاً.

وكانت الجلسة النيابية انطلقت ظهراً برئاسة محمد الحلبوسي، بعد اكتمال النصاب القانوني، بحسب ما أكدت الدائرة الإعلامية للبرلمان (269 نائباً).

فيما صوت نحو 277 نائباً عبر الاقتراع السري بالجولة الأولى، لتبدأ لاحقاً عملية الفرز وعدّ الأصوات، وسط تقدم طفيف لرشيد على الرئيس الحالي (الاثنان ينتميان لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، علماً أن الأخير يدعم صالح)، في الجولة الأولى.

ما دفع النواب لاحقا إلى التصويت في جولة ثانية، أظهرت بدورها تقدم عبد اللطيف الذي حاز على 162 صوتاً مقابل 99 لصالح، و8 أصوات باطلة.

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