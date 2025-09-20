السبت 28 ربيع الأول 1447 ﻫ - 20 سبتمبر 2025 |
الرئيس الفرنسي: تحدثت مع بن سلمان و المؤتمر الخاص بحل الدولتين يمثل نقطة تحول نحو السلام

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 20 - سبتمبر - 2025 5:08 مساءً
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. رويترز

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حديث هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن المؤتمر الخاص بحل الدولتين سيكون خطوة جديدة ونقطة تحول نحو السلام.

وأكد ماكرون، في تغريدة على حسابه الرسمي عبر منصة “إكس”، أنه تحدث مع بن سلمان بشأن التطورات الأخيرة المتعلقة بإعلان نيويورك حول حل الدولتين.

وأوضح ماكرون أن اعتماد 142 دولة لهذا الإعلان يمثل نقطة تحول محورية في رسم طريق نحو السلام والأمن الدائمين في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن المؤتمر الخاص بحل الدولتين، المقرر عقده في نيويورك يوم الاثنين المقبل برئاسته المشتركة مع ولي العهد، سيكون خطوة جديدة في سبيل تعبئة المجتمع الدولي لدعم هذا المسار.

واختتم ماكرون حديثه بالتأكيد على أن الهدف من هذه الجهود هو تحقيق صيغة قائمة على “شعبين ودولتين، بما يضمن السلام والأمن للجميع”.

وكان ماكرون أكد مساء الجمعة، أنه سيعترف بدولة فلسطين الاثنين المقبل في نيويورك.

وصرح ماكرون بأن الاعتراف بدولة فلسطين جزء من خطة سلام شاملة تضمن الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين.

وسيلقي إيمانويل ماكرون خطابا لإضفاء الطابع الرسمي على هذا الاعتراف يوم الاثنين حوالي الساعة الثالثة عصرا في نيويورك (التاسعة مساء بتوقيت باريس)، خلال المؤتمر الذي سيرأسه بالاشتراك مع ولي عهد المملكة العربية السعودية.

وستشكل الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد يوم الاثنين 22 سبتمبر في نيويورك، حدثا تاريخيا حيث ستعترف عشر دول غربية من بينها فرنسا، بالدولة الفلسطينية.

والدول المعنية هي أندورا، وأستراليا، وبلجيكا، وكندا، ولوكسمبورغ، والبرتغال، ومالطا، وسان مارينو، والمملكة المتحدة، وفقا للرئاسة الفرنسية.

