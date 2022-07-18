الأثنين 19 ذو الحجة 1443 ﻫ - 18 يوليو 2022 |
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الرئيس الفرنسي يستقبل نظيره الإماراتي في قصر الإليزيه

منذ 36 دقيقة
ماكرون ومحمد بن زايد

ماكرون ومحمد بن زايد

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وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قصر الإليزيه، حيث كان في مقدمة مستقبليه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ظهر اليوم الإثنين، زيارة دولة إلى فرنسا.

زيارة هي الأولى للشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى فرنسا بعد توليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة خلفا لأخيه الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في 14 مايو/أيار الماضي.

وأقيمت للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مراسم استقبال رسمية في قصر الإنفاليد، قبيل توجهه إلى الإليزيه، للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون.

ورافقت ضيف فرنسا، مجموعة من الخيالة التابعة للحرس الجمهوري الفرنسي ودراجات نارية استعراضية ترحيبا بزيارته.

بعد ذلك عُزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وفرنسا، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ثم قدم له قائد الحرس الوحدات العسكرية المشاركة في مراسم الاستقبال.

كما زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر الإنفاليد النصب التذكاري لنابليون بونابرت المقام في القصر.

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