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الرئيس الفرنسي يعلن عن صفقة عسكرية مع اليونان

28 - سبتمبر - 2021
فرنسا

فرنسا

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أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن “فرنسا واليونان وقعتا اتفاقية شراكة استراتيجية”، مشيرا إلى أن “اليونان ستحصل على 3 فرقاطات جديدة من فرنسا ومقاتلات رافال”.

وقال إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن هذا “الاتفاق سيعزز سيادة البلدين”، حيث وقعت اليونان اتفاقا مع فرنسا لشراء ثلاث فرقاطات جديدة مع خيار خيار شراء فرقاطة رابعة.

كما أكد ماكرون أن “قرار أستراليا إلغاء صفقة الغواصات النووية الفرنسية لن يغير استراتيجية باريس في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”، مشيرا إلى أن “إلغاء الصفقة سيكون له تأثير محدود نسبيا على فرنسا فيما يتعلق ببضع مئات من الوظائف”.

وألغت أستراليا في وقت سابق من الشهر الجاري طلبها لأسطول من الغواصات التقليدية من فرنسا، وموضحة أنها ستبني بدلا من ذلك ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية على الأقل باستخدام التكنولوجيا الأمريكية والبريطانية بموجب الشراكة الأمنية الجديدة “AUKUS”.

    المصدر :
  • رويترز

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