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الرئيس الفلبيني: لا توجد نية لإثارة التوترات في بحر الصين الجنوبي

منذ ساعتين
رئيس الفلبين فرديناند ماركوس

رئيس الفلبين فرديناند ماركوس

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صرح الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن اليوم الاثنين أن بلاده لن تستخدم مدافع المياه أو أي أسلحة هجومية في بحر الصين الجنوبي.

وأضاف ماركوس للصحفيين أن الفلبين لا تريد على الإطلاق إثارة التوتر في الممر المائي الاستراتيجي، مشيرا إلى أن هذا الأمر بعيد عن تفكير بلاده تماما.

وقال ماركوس “لن نحذو حذو خفر السواحل الصيني والسفن الصينية” مضيفا أن مهمة البحرية الفلبينية وخفر السواحل هي الحد من التوترات ولا توجد خطط لوضع مدافع مياه على متن السفن.

ولم ترد سفارة الصين في مانيلا على الفور على طلب للتعليق.

واحتجت مانيلا الأسبوع الماضي على استخدام بكين لمدافع المياه ضد السفن الفلبينية في المياه الضحلة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، ووصفت الواقعة بأنها مضايقات و”مناورات خطيرة”، بعد تصاعد التوتر في الأشهر القليلة الماضية.

    المصدر :
  • رويترز

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