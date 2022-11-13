الأثنين 20 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 14 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس الفلسطيني: مضطرون للتعامل مع نتنياهو!

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 14 - نوفمبر - 2022 4:39 صباحًا
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (الأحد 13-11-2022) إنه سيضطر للتعامل مع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل الأسبق الذي أعيد انتخابه هذا الشهر رغم أنه يعرف أن نتنياهو “رجل لا يؤمن بالسلام”.

وقال عباس للتلفزيون الفلسطيني ” أعرف نتنياهو منذ زمن، منذ التسعينات.. وتعاملت معه كثيرا، رجل لا يؤمن بالسلام، أتعامل معه لأنه لا يوجد لي خيار آخر، مع من أتعامل ممثلا لإسرائيل؟”.

وقال الزعيم الفلسطيني، الذي تتمتع سلطته بسيطرة محدودة على الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، إنه يجب أن يكون هناك حل سلمي للصراع المستمر منذ عقود.

وتم تسجيل المقابلة، التي بثها أيضا التلفزيون المصري، يوم الجمعة.

وقال عباس “توجد مشكلة بيني وبين إسرائيل، إسرائيل تحتل أرضي وبلادي، مين رئيس وزرائها؟ نتنياهو. أنا مجبر أن أتعامل معه، وفي نفس الوقت أنا متمسك بمواقفي، يعني إذا هو مش مؤمن بالسلام أقول خلينا نلاقي حل آخر؟ لازم السلام ولا بد من السلام”.

وكان نتنياهو قد توصل في فترة حكمه السابقة إلى تطبيع العلاقات مع دولة الإمارات والبحرين والسودان والمغرب. وقال اليوم الأحد إنه سعى للتوصل إلى اتفاقات سلام مع دول عربية أخرى، وهو أمر يمكن أن يساعد في نهاية المطاف في إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وتوقفت محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية منذ عام 2014.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عناصر من قوات الأمن يحرسون بالقرب من مكان الحادث بعد انفجار في شارع الاستقلال في اسطنبول
اعتقال شخص متّهم بوضع القنبلة التي تسببت بانفجار إسطنبول
شنغهاي تسجل إصابات متزايدة بفيروس كورونا
شنغهاي تسجل إصابات جديدة بكورونا
وزير المالية الفرنسي برونو لو مير
وزير المالية الفرنسي: أهم أولوياتنا الآن التخلص من التضخم

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

لبنان يعيش أزمة كهرباء خانقة
بشرى للبنانيين.. عشر ساعات من الكهرباء في هذا التاريخ!
حسام حبيب وشيرين
نحن لا ندعم المدمنين.. اعلامية تهاجم شيرين بعد عودتها لحسام حبيب
انفجار ضخم في إسطنبول يوقع قتلى وجرحى
فيديو مروع.. انفجار ضخم في إسطنبول يوقع قتلى وجرحى