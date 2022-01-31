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الرئيس الفلسطيني يبحث مع بلينكن آخر المستجدات

31 - يناير - 2022
عباس وبلينكن- أرشيفية

عباس وبلينكن- أرشيفية

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ناقش الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي، آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية والعلاقات الثنائية بين الجانبين الفلسطيني والأمريكي.

وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الفلسطيني: “جدد الرئيس الفلسطيني التأكيد لوزير الخارجية الأمريكي على أن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار، وعلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ووقف النشاطات الاستيطانية، ووقف اعتداءات وإرهاب المستوطنين، وأهمية احترام الوضع التاريخي في الحرم الشريف، ووقف طرد السكان الفلسطينيين من أحياء القدس، ووقف التنكيل بالأسرى واحتجاز الجثامين، ووقف اقتطاع الضرائب وخنق الاقتصاد الفلسطيني”.

وأضاف: “شدد أبو مازن على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وعقد اجتماعات اللجنة الرباعية الدولية على المستوى الوزاري، من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن المجلس المركزي القادم سيقوم بتقييم الأوضاع، واتخاذ القرارات اللازمة لحماية حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني”.

وأشار محمود عباس إلى “أهمية مواصلة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات”.

من جانبه، نقل بلينكن تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن على التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين وأهمية خلق أفق سياسي”.

وأشار، إلى “إدراك إدارة الرئيس بايدن للصعوبات السياسية والاقتصادية التي تمر بها السلطة الفلسطينية”، مؤكدا “رفضها للاستيطان واعتداءات المستوطنين، والاجتياحات في مناطق السلطة الفلسطينية، ورفض طرد السكان وهدم البيوت، والتزام الإدارة الأمريكية بإعادة فتح قنصليتها في القدس الشرقية”.

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