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الرئيس الفلسطيني يعلن وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع اسرائيل

منذ 7 ساعات
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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أعلن مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان أن الرئيس قرر الاثنين 3\7\2023 “وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي…والاستمرار في وقف التنسيق الأمني”.

جاء ذلك بعد أن شنت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية ضخمة على مدينة جنين في الضفة الغربية.

وصدر القرار بعد عقد عباس اجتماعا مع قيادات أخرى في السلطة الفلسطينية.

وسبق أن علق الرئيس الفلسطيني التنسيق الأمني مع إسرائيل مؤقتا عدة مرات بالتزامن مع موجات عنف سابقة.

هذا وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الاثنين، أنّ العملية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في جنين ومخيمها مستمرة حتى تحقق أهدافها، وهي ضرب البنية التحتية للفصائل الفلسطينية التي تتخذ من جنين مركزًا لها.

وتابع: “نستهدف مقر قيادة يُستخدم كغرفة عمليات موحدة للفصائل المسلحة في المخيم جنين إضافة إلى ملاذ للمسلحين الفلسطينيين”، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

كما أضاف أدرعي: “العملية ليست محددة بجدول زمني ولكن مدتها تعتمد على إنجاز المهمة وهي إضعاف البنية التحتية لهذه المنظمات داخل المخيم”، مبينًا أن هذه العملية هي خطوة من ضمن سلسلة خطوات أخرى اتخذت في الماضي وسوف تتخذ أيضًا في الأيام والأسابيع المقبلة لإضعاف حركتي الجهاد الإسلامي وحماس في مخيم جنين.

    المصدر :
  • رويترز

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