الرئيس الفنزويلي يعلن استئناف المفاوضات المباشرة مع واشنطن

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس الاثنين إنه قبل اقتراحا لاستئناف المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة.

وأضاف في بث تلفزيوني “بعد التفكير في الأمر، قبلت. وستستأنف المحادثات يوم الأربعاء المقبل مع حكومة الولايات المتحدة بموجب الاتفاقات الموقعة في قطر وبهدف إعادة إرساء شروط الحوار”.

كانت واشنطن وكراكاس قد توصلتا في أواخر 2023 إلى اتفاق لتبادل السجناء بعد أشهر من المفاوضات بوساطة قطرية.

وقال مادورو إن المفاوض الرسمي الفنزويلي ورئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريجيز سيسافر للمشاركة في المحادثات، دون أن يذكر تفاصيل حول الموضوعات المحددة التي ستتم مناقشتها.

بدأت المحادثات قبل نحو عامين، ولكن بعد إعادة فرض العقوبات النفطية الأمريكية في أبريل نيسان الماضي على فنزويلا، اتهمت حكومة مادورو الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق قطر.