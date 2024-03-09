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الرئيس المصري: التكلفة المتوقعة لإعادة إعمار غزة يصل إلى 90 مليار دولار

منذ 36 دقيقة
عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

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كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت 9 مارس/آذار 2024، عن التكلفة المتوقعة لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي توقع أن تصل إلى 90 مليار دولار.

وجاءت تصريحات السيسي ضمن كلمته خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية، في ذكرى يوم الشهيد، السبت.

وشدد السيسي على أن مصر “لم تغلق معبر رفح نهائيا”، مؤكدا أن بلاده حريصة على فتح معبر رفح 24 ساعة يوميا.

وقال السيسي إن العالم يشهد منذ 5 شهور مأساة إنسانية في غزة، مؤكدا أن تكلفة إعادة إعمار غزة تصل إلى 90 مليار دولار.

وأضاف السيسي خلال كلمته: “نقف بكل تقدير وإجلال للشعب الفلسطيني. نبذل أقصى ما نستطيع من جهد لحمايتهم وإغاثتهم”.

وشدد على إن مصر لن تتوانى عن العمل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

وختم قائلا: “لن تتوقف مصر عن العمل مهما كان الثمن من أجل حصول الشعب الفلسطيني عن حقوقه المشروعة في دولته المستقلة”.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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