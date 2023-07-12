الرئيس المصري ورئيس وزراء إثيوبيا بحثا أزمة السودان وسد النهضة

قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي ابي أحمد في قصر الرئاسة بالقاهرة (الأربعاء 12-7-2023) و”تباحثا حول سبل تسوية الأزمة في السودان وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا وقضية سد النهضة”.

وتستضيف مصر قمة ول جوار السودان يوم الخميس لبحث سبل إنهاء الصراع المستمر منذ 12 أسبوعا بين طرفين عسكريين متناحرين في السودان تسبب في أزمة إنسانية كبيرة بالمنطقة.

ومصر وإثيوبيا، وهما أكبر جارتين للسودان، على خلاف منذ سنوات بشأن بناء السد الضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع السودان.