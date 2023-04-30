الأحد 10 شوال 1444 ﻫ - 30 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس المصري يبحث مع رئيس وزراء اليابان في الأمن الإقليمي والدولي

منذ 52 دقيقة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

A A A
طباعة المقال

يعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد في القاهرة مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بشأن الأمن الإقليمي والدولي.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن المباحثات المصرية اليابانية ستتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وبحث حالة السلم والأمن على المستويين الدولي والإقليمي.

ووصل كيشيدا إلى مصر مساء أمس السبت 29\4\2023، في مستهل جولة تشمل أربع دول أفريقية وسنغافورة.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية عن مسؤولين حكوميين يابانيين القول إن رئيس الوزراء قد يبحث مع السيسي الصراع الدائر في السودان وارتفاع أسعار الطاقة والأغذية على خلفية الحرب الأوكرانية.

وأشارت كيودو إلى أن جولة كيشيدا الأفريقية، وهي الأولى له منذ توليه المنصب في أكتوبر تشرين الأول 2021، تأتي في إطار جهود تعزيز العلاقات مع الدول النامية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أوزبكستان
اوزبكستان.. تعديلات دستورية جديدة تسمح ببقاء الرئيس حتى 2040
علم اندونيسيا
اشتباكات السودان
مئات الإندونيسيين يصلون إلى جاكرتا من السودان
من الاشباكات في السودان
اندلاع حريق في البنك المركزي السوداني

الأكثر قراءة

العميد شامل روكز
شامل روكز: نادم على تأييدي للتيار.. وهذا مرشحي لرئاسة الجمهورية!
جبران باسيل
شروط باسيل للموافقة على انتخاب فرنجية!
الفنانة شيرين عبد الوهاب
سقوط مؤلم لشيرين عبد الوهاب‬⁩ على المسرح في ⁧‫الامارات‬⁩